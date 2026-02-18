俳優の犬飼貴丈が１８日、ファンクラブサイトを通じ、所属するバーニングプロダクションから退所することを発表した。犬飼は「いつも応援してくださっている方々へ」として「私、犬飼貴丈は、現在所属しておりますバーニングプロダクションを退所することになりました。まだ退所する正確な日程は決まっておりませんが、いつも応援してくださっている方々にまずはお伝えしたくこのような形をとらせていただきました。」と報告。