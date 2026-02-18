東京市場まとめ 1.概況 日経平均は167円高の56,734円と反発して寄付きました。前日の米国市場は主要3指数が揃って上昇し、その流れを引き継いだ日本市場は買いが優勢でのスタートとなりました。序盤から堅調な推移となった日経平均は、前場中ごろにかけて伸び悩んだものの、後半は持ち直し、686円高の57,253円で午前の取引を終えました。後場も底堅く始まり、13時45分には57,392円でこの日の高値をつけました。その後は上