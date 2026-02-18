◇練習試合ロッテ4―2広島（2026年2月18日コザしんきんスタジアム）ロッテのドラフト5位・冨士隼斗（日本通運）と同7位の大聖（Honda鈴鹿）が対外試合デビューした。大聖は6回に5番手で登板し、1回を1安打1四球で無失点、8回に7番手でマウンドに上がった冨士は先頭の平川に右越えソロを浴び、1回を2安打1失点だった。2人とも社会人出身で即戦力として期待される右腕。ともに、ややほろ苦いデビュー戦となったが、サブ