青学大の３連覇で幕を閉じた箱根駅伝から１か月余り。新チームが始動し、各校とも新年度を見据えた取り組みを進めている。２月８日には沖縄県宮古島市での駅伝に、箱根駅伝に出場した１４校の選手たちが臨んだ。南の島で行われた２月の学生駅伝で、各校はどんな成果をつかんだのか。（編集委員近藤雄二）フレッシュなチーム編成大会名は宮古島大学駅伝（読売新聞社協力）。合宿誘致などを目的に２０２０年に始まり、１０キロ