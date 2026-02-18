「飯塚事件」の再審開始が認められず、福岡高裁前で「不当決定」などと書かれた紙を掲げる支援者ら＝16日福岡県飯塚市で1992年に女児2人が殺害された「飯塚事件」で、死刑執行された久間三千年元死刑囚＝執行時（70）＝の第2次再審請求即時抗告を退けた16日の福岡高裁決定を受け、九州弁護士会連合会の近藤日出夫理事長（宮崎県弁護士会）は18日までに「証拠開示が不十分なまま審理を終結させた」と批判する声明を出した。17日付