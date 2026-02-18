特別国会が１８日に召集され、国会首相指名選挙が行われた。衆院では自民・高市早苗氏が３５４票を集め、第１０５代首相に選出された。衆院本会議場は３分の２以上が与党席となった。参院から鞍替えした２０２４年衆院選で落選し、今回衆院選で当選した丸川珠代氏は赤ジャケットにインナーも赤のコーデ。パンツは白を合わせていた。本会議場は男性議員はダークスーツ、女性議員もブルー、ホワイト系が多数。赤ジャケットの女