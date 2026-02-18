タレントのスザンヌ（39）が、17日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。熊本でのセカンドキャリアについて話した。今回のテーマは「セカンドキャリア」。MCの上田晋也（55）が「スザンヌも熊本でいろいろやってるもんね」と現在の状況を聞いた。スザンヌは「アパレルブランドと、旅館経営をさせてもらっていて」と答えた。「東京で、芸能界で働いていた時はセカンドキャリアは考えたことも