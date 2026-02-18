星野リゾートは、2025年11月に青森県での運営を開始して20周年を迎えた。20周年記念の特別企画や、蟹・ジビエなど、冬ならではの特別な食体験が楽しめる宿について紹介している。青森での運営開始20周年記念の特別企画○「愛あふれる、青森旅へ!」をテーマにした20周年記念の特別企画青森での運営開始20年を祝う特別イベントは、「青森屋」「奥入瀬渓流ホテル」「界 津軽」の3施設で、10月31日まで開催する。テーマは、「愛あふれ