東京女子プロレス３月２９日両国国技館大会で、ジェシー・マッケイとキャシー・リーの「ＴｈｅＩＩｎｓｐｉｒａｔｉｏｎ（ジ・インスピレーション）」が上福ゆき＆上原わかなの「ＯｂｅｒＥａｔｓ（オーバーイーツ）」が保持するプリンセスタッグ王座に挑戦することが決定した。ジェシーとキャシーは、ともにオーストラリア出身で、かつてビリー・ケイとペイトン・ロイスの名前でＷＷＥに在籍。「アイコニックス」のチーム