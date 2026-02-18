丸井グループは2月13日、「ミュージアム エポスカード」の新デザイン11種類の発行を開始した。「ミュージアム エポスカード」新デザイン○新たなデザインの券面が誕生店舗に勤める一人のアルバイト社員のアイデアから生まれた同カードは、発行から約1年で入会者数8千人を突破した。カードの利用がミュージアムへの寄付につながるという仕組みが共感を呼び、多くの支持を集めている。この反響を受け、より自分の「好き」が表現でき