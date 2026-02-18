【モデルプレス＝2026/02/18】“美しすぎる”上智大卒業生として話題のインフルエンサー・かとゆりが、2月18日までに自身のInstagramを更新。オレンジ色のドレス姿を披露した。【写真】25歳上智大卒美女「色っぽい」胸元大胆開放のドレス姿◆かとゆり、ドレス姿公開かとゆりは「可愛く撮ってもらった」とコメントし、ドレス姿での撮影動画を公開。木々に囲まれた屋外で花束を持ち、チュールが何層にも重なったふわりとしたオレンジ