気象庁は、１８日午後４時、北アルプスの活火山・焼岳について、噴火警戒レベル２（火口周辺規制）を継続すると発表しました。噴火警戒レベルは５段階あり、２は下から２番目のレベルです。引き続き、想定火口域から概ね１ｋｍの範囲では、大きな噴石に警戒してください。 気象庁によりますと、２月１６日から１８日午後３時までの焼岳の１日あたりの火山性地震の回数は、速報値で１６日１回、１７日０回、１８日は午後