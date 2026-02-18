栗林公園春のライトアップ（提供：栗林公園観光事務所） 特別名勝・栗林公園（高松市栗林町）で毎年恒例、春のライトアップが2026年3月27日から4月5日まで行われます。和船に乗りながら夜桜を楽しむ「和船の北湖特別周遊」の予約が3月1日午後1時に始まります。 栗林公園のホームページか、予約専用電話（087ｰ833ｰ7414）で予約します。電話の受付時間は、3月1日が午後1時～午後5時、2日以降は午前8時30