吉野川水系水利用連絡協議会幹事会(高松サンポート合同庁舎) 高知県の早明浦ダムの貯水率が下がり続けています。国や四国4県で作る協議会が18日、今後の対応などを話し合いました。 吉野川水系水利用連絡協議会の幹事会が高松市で開かれ、早明浦ダムの貯水率や降雨状況などが報告されました。 早明浦ダムの18日午前0時現在の貯水率は45.2％で、平年を35.4ポイント下回っています 貯水量の低下を受け