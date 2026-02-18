◆練習試合ＤｅＮＡ８―３ヤクルト（１８日・宜野湾）持てる力は出し切った。９回。育成２年目の広沢優に出番が巡ってきた。前回登板した１２日の中日戦（北谷）は１イニングで３安打、自責点１。「１回目よりは気楽にいけました」。最速１５９キロを誇る右腕をブンブン振った。二ゴロ、中飛であっさり２死を取ると、３人目の古市に投じた初球はこの日最速の１５５キロを記録。最後は１５４キロの速球で三ゴロに打ち取った。「