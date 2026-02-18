ややドルが買われる、ユーロドルは１．１８３３レベルに安値広げる＝ロンドン為替 ロンドン序盤に向けて、ややドル買いが優勢になっている。ユーロドルは1.1833レベルに本日の安値を更新。ドル円は153.71レベルと東京午前につけた高値水準に並んだ。ポンドドルは1.3560付近での推移と安値更新には至っていない。英CPIでコア前年比などが予想を上回った影響が残っているようだ。 USD/JPY153.67EUR/USD1.1