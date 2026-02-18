３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンは１８日、宮崎合宿初のライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）を実施。井端弘和監督（５０）はピッチクロックルールで投球のテンポが速くなった北山亘基投手（２６）について「正解か正解じゃないかは分からないけど、（間が）長ければ長いほど（相手打者の）打率が落ちるというのはデータとしてアメリカにはある。それが全てではないですけど、１８秒あ