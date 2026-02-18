2月23日の「シン・エヴァンゲリオン劇場版 TV版」地上波初放送を記念した「0223作戦」の続報が発表された。山里亮太(南海キャンディーズ)、津田篤宏(ダイアン)、山本恵里伽TBSアナウンサーによるスペシャル副音声企画や、「ロンギヌスの槍」フォトスポットといった施策が行なわれる。 「シン・エヴァンゲリオン劇場版 TV版」は2月23日19時からTBS系列で放送。当日までを盛り上げるスペシャル企画として「0223作戦