阪神・中野拓夢内野手が１８日、沖縄・宜野座キャンプを訪れた落語家の笑福亭鶴瓶にボディータッチしたことを笑顔で明かした。藤川監督と親交がある鶴瓶は、グラウンドで選手たちを激励。その後、猛虎戦士が“御利益”を求めて次々と体を触りまくった。左肩などをタッチしたという中野は「『パワーをもらえる』と言っていたので、触ってパワーをもらいました。いいことが起こるんじゃないかなと思います」と感激の面持ちで振り