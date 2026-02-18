中日ドラゴンズの前評判がすこぶる高い。＊＊＊【写真4枚】大谷翔平が”塩対応”をした元メジャーの先輩二人は？パンチに欠ける打線立浪和義監督指揮下では3年連続最下位に甘んじていたが、昨季、井上一樹監督が就任すると最下位を脱出し、4位に浮上した。セ・リーグの優勝候補筆頭は、昨季史上最速優勝を果たした阪神に違いないが、「オーナー付顧問の岡田彰布前監督は、ライバルとして中日を挙げていましたね」と、ド