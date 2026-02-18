18日朝の国会議事堂。特別国会初日、入口には全国から多くの報道陣が集まっていました。開門を待つのは、先日の衆議院選挙で当選を果たした議員たち。その中には初当選となった自民党の2人。静岡3区・山本議員と、静岡8区・稲葉議員の姿も。そして午前8時に開門。議員たちが、それぞれの思いを胸に国会の中へ。自民党の新人議員2人も揃って気持ちを新たにしていました。（自民 静岡3区山本 裕三 議員）「気が引き締まる思いです