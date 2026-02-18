Ｊ２ジュビロ磐田は１８日、静岡・磐田市内で公開練習。２１日のホーム・松本戦に向けて紅白戦などで汗を流した。注目は磐田Ｕ―１８からトップチームに昇格して２年目のＭＦ川合徳孟（１８）だ。前節・１５日の岐阜戦（１●２）は後半２３分に途中出場。０―２の同３２分にポストを直撃する惜しいミドルシュートを放ち、そのこぼれ球をＦＷ佐藤凌我（２６）が蹴り込んで決めた。短い時間ながら、チーム最多のシュート２本を放っ