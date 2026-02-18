１８日、衆院本会議で首相に指名され、席を立って一礼する自民党の高市早苗総裁（中央）。（東京＝新華社記者／賈浩成）【新華社東京2月18日】日本の衆参両院で18日、首相指名選挙が行われ、自民党の高市早苗総裁が第105代首相に選出された。