格闘技団体『ONE Championship』のチャトリ・シットヨートンCEOが18日、都内で会見を行い、日本向けのオリジナル新シリーズ『ONE SAMURAI（ワン・サムライ）』を4月29日の日本大会からスタートすることを発表した。日本人に特化した大会で、4月以降は年間12大会を開催予定で、うち4大会を1万人規模、8大会を5000人規模の会場で行うプランも明かした。【会見写真】『ONE SAMURAI』発表会見に登壇した武尊 らファイターたち会見