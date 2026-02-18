◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート女子シングルショートプログラム(大会12日目/現地17日)フィギュアスケート女子シングルのショートプログラム(SP)に五輪初出場の中井亜美選手が登場。完璧な演技で78.71点をマークしました。中井選手がフィギュアスケートを始めたきっかけは、テレビで見た浅田真央さん。中井選手は以前、浅田さんについて「トリプルアクセルにひかれて。表現力もすごくて。全てがそろ