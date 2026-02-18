茨城・古河市にある明治創業の老舗料亭が燃える火事がありました。瓦の屋根から黒煙が立ち上り、オレンジ色の炎が激しく吹き出しています。18日午前11時過ぎ、古河市中央町で「平屋建ての店舗が燃えている」と119番通報がありました。燃えたのは明治創業の老舗料亭「和田家」の木造建ての店舗で、消防車など11台が出動し、火は約4時間後に消し止められました。けが人や逃げ遅れた人はいませんでした。消防によりますと、18日は店が