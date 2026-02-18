プロボクシング元IBF女子世界アトム級王者で現IBF女子世界同級1位の山中菫（24＝真正、10戦9勝3KO1敗）が4月7日にIBF女子世界同級3位・鵜川菜央（30＝三迫、6戦6勝）とIBF女子世界同級王座決定戦10回戦（東京・後楽園ホール）に臨むことが18日、発表された。山中は「（負けてから）早いことチャンスをいただけると思っていなかった。このチャンスを逃さないように絶対勝って、目標としている4団体統一をしたい」と力強く話した。