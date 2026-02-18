【リオデジャネイロ＝大月美佳】南米ペルー国会は１７日、政府と利害関係のある中国人実業家との密会が発覚したホセ・ヘリ大統領（３９）の不信任決議案を賛成多数で可決し、ヘリ氏を罷免（ひめん）した。大統領の罷免はヘリ氏で３人連続となった。ヘリ氏は中国人実業家との癒着のほか、政府契約に絡む不正、縁故採用などの疑惑が指摘されていた。ペルーでは２０２２年１２月に急進左派ペドロ・カスティジョ氏が汚職疑惑など