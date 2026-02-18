19日は大雪が見込まれるとして、JR盛岡支社は北上線と花輪線の列車運行の見通しを発表しました。発表によりますと、北上線、花輪線は19日の始発から昼12時ごろまで列車に運休や遅れが発生する可能性があるということです。代行輸送は行われません。天候によっては見通しが変更される場合があるので、今後の気象情報や最新の運行情報を確認するよう呼びかけています。