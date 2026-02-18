CIRRAが3月18日にリリースする1st EP『one-way runway / Always』の詳細が発表された。 （関連：CIRRAとf5veが切り拓くLDHガールズグループの新たな未来E-girlsからGirls²、iScreamへ……受け継がれたDNAも辿る） 本作は、オーディション番組『ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-』のテーマソング「one-way runway」と、CIRRAとして初の新曲「Always」の2曲をリードにしたEP。そ