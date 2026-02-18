日本政府観光局が１８日に発表した１月の訪日外客数（推計）は３５９万７５００人だった。前年同月比４．９％減となっており、２０２２年１月以来、約４年ぶりに前年同月を下回った。中国が同６０．７％減の３８万５３００人と大きく落ち込んだ。中国政府が日本への渡航を避けるように注意喚起したことに加え、前年は１月下旬から始まった春節が今年は２月中旬になったことが影響した。 中国のほか香港が前年同月比１７．９