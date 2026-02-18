全国で大規模な火災が相次ぐ中、神戸市でも身近な製品が原因となる火災が改めて課題となっています。神戸市消防局によりますと、昨年（2025年）1年間に市内で発生した火災は439件でした。このうち、最も多かった原因は電気が関係する火災で、96件を占めています。（写真：神戸市消防局）電気火災の中でも目立ったのが、リチウムイオン電池が関係する火災です。モバイルバッテリーやスマートフォンなどの充電中に出火するケー