ケンコーの保護フィルター「ZX II プロテクター」シリーズが、Amazonでセールになっている。2月18日（水）現在、95mm径が最大割引の15%OFF。ほかにも62mm径など8サイズがセール中になっている。 同社が展開する保護フィルターの中でも、面反射率が最も低い0.1%の超低反射が特徴。また、ガラス単体で干渉縞（ニュートンリング）が1本以下という高い平面精度を実現している。