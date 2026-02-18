乃木坂46の公式Instagramが更新され、井上和のダンス動画が公開された。 ■2月17日は井上和の21歳のバースデー 【動画】21歳の誕生日に音符柄の白い衣装でキュートなダンスを披露した乃木坂46・井上和 2月17日に21歳の誕生日を迎えた井上。「ピンクのスカートもお花の髪飾りもなかったけど、、今日も可愛いでしょ byバースデーガールなぎ」とコメントを添えて多幸感溢れるショӦ