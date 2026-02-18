【その他の画像・動画等を元記事で観る】 オーディション番組『ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-』で結成された10人組ガールズグループ、CIRRA（シーラ）の1st EP（3月18日リリース）の詳細が解禁された。 ■2月18日18時より「Close」-Vocal Performance Film-が公開 CIRRAの1st EPのタイトルは『one-way runway / Always』。ガルバトのテーマソング「one-way runway」と、CIRRAとして初