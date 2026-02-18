買い物依存ネットショッピングやキャッシュレス決済が普及し、気軽に買い物ができるようになった昨今。買い物することが快感やストレス発散になっている人も多い一方で無計画な買い物で支払いが追いつかない人の割合は増加傾向に。今夜は『買い物依存』について語らいます。▼仕事以外の時間はずっとショッピングサイトをチェック?!▼購入したはずの物が見つからず、また同じ物を購入…▼置き配が溜まって玄関のドアが開かない?!▼