18日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は7723枚だった。うちプットの出来高が4828枚と、コールの2895枚を上回った。プットの出来高トップは4万8000円の576枚（44円安101円）。コールの出来高トップは6万1000円の335枚（44円高259円）だった。 コールプット 出来