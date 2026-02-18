18日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は607枚だった。うちプットの出来高が520枚と、コールの87枚を上回った。プットの出来高トップは4万500円の75枚（34円安106円）。コールの出来高トップは6万500円の11枚（80円高815円）だった。 コールプット 出来高前日比