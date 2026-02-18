18日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は30枚だった。コールは6万3000円コール1枚の取引が成立。終値は720円だった。プットのの合計出来高は29枚。プットの出来高トップは1万円の20枚（1円安3円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格 行使価格 価格