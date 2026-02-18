俳優の芳村宗治郎が主演を務める、3月20日公開の映画『ゾンビ1/2 〜Right Side of the Living Dead〜』より、場面写真と特報映像が解禁となった。【動画】『ゾンビ1/2 〜Right Side of the Living Dead〜』特報同映画は、会社員として暮らす、人類最後の“半ゾンビ”新宮龍馬（しんぐう・りょうま）が本作の主人公。「波風立てずに生活したい」と普通の生活を送っていたが、ある日インターンで来た大学生・羽座目（うざめ）く