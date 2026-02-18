『ガチャガチャ展in 六本木』が、6日から六本木ミュージアムにて開催している。「ガチャガチャ展」は昨年7月、丸ビルホールで開催し好評となり、参加メーカー13社とクリエーター5人にスケールアップしてカムバックした。【写真】インパクトすご！「天日いか乾燥機」新規展示を含む400以上のマシーン展示をはじめ、約200台の販売ガチャガチャも設置。最新のガチャガチャ商品だけでなく、同展開催後に販売予定商品の購入が可能と