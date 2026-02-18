ロッテのドラフト1位ルーキー石垣元気投手と同2位の毛利海大投手が18日、社会貢献プロジェクト「MARINESLINKS」の活動の一環として糸満市立喜屋武小学校を訪問した。4、5、6年生の児童約40人を対象に野球体験や質問コーナー、記念撮影などを実施。また、1年生の児童にはマリーンズのキャップを贈呈するなど、幅広い学年の児童と交流を深めた。石垣元は「こうした社会貢献活動には、これからも積極的に参加していきたいと思