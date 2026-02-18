俳優の犬飼貴丈（31）が所属事務所「バーニングプロダクション」を退社することを18日、自身のファンクラブサイトなどで発表した。退所時期については未定だという。2024年ごろから考えるようになったという。「30歳になったあたりから仕事について改めて考え始め、今回のような決断に至りました」と退所を決めた理由を明かした。「事務所の皆さまには快くご理解いただいた」と感謝を示した。退所時期など詳細については決ま