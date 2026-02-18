俳優の有村架純が主演する映画『マジカル・シークレット・ツアー』（6月19日公開）の場面写真が解禁された。既報の黒木華、南沙良に加え、塩野瑛久、青木柚、斎藤工の出演も明らかになった。【画像】映画『マジカル・シークレット・ツアー』場面写真本作は、2017年に中部国際空港で主婦たちが金の密輸で逮捕された実際の事件に着想を得たオリジナルストーリー。犯罪とは無縁だったはずの女性たちが、人生の崖っぷちで出会い、