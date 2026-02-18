18日のボートレース江戸川G1開設70周年記念「江戸川大賞」初日11Rで井口佳典（48＝三重）がコンマプラス01、12Rドリームレーサー賞では地元・東京支部の石渡鉄兵（51）が01のフライングで返還欠場、賞典除外となった。11Rは発売額7474万1700円の約87.8％に当たる6560万9700円が、12Rは発売額1億4241万5300円の約83.6％に当たる1億1906万7700円が、それぞれ返還された。井口、石渡ともプレミアムG1マスターズチャンピオン（宮