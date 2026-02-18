【ワシントン＝中根圭一】米国のライト・エネルギー長官は１７日、国際エネルギー機関（ＩＥＡ）が気候変動対策を重視する姿勢を続けるなら、米国は脱退するとの考えを示した。１８〜１９日に開かれるＩＥＡ閣僚理事会に出席するため訪れたパリで語った。ライト氏は民間団体主催の講演で「米国が加盟し続けるために、ＩＥＡは改革を完了しなければいけない」と警告。温室効果ガス排出を実質ゼロにする目標については「ばかげて