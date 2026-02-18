羽田空港の国際線出発ロビーで手続きをする訪日客ら＝18日午前政府観光局は18日、1月に日本を訪れた外国人客は前年同月比4.9％減の推計359万7500人だったと発表した。単月ベースで前年を下回るのは、新型コロナウイルス感染が拡大していた2022年1月以来4年ぶり。日中関係悪化が響き、1月の中国客は60.7％減の38万5300人。欧米など他の国・地域からの増加分で補い切れなかった。中国の減少は2カ月連続で、落ち込み幅は昨年12月