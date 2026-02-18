配布されるキッズベースボールグッズ（球団提供）横浜ＤｅＮＡは４月２４〜２６日の巨人戦（横浜）で、中学生以下の来場者を対象に子ども向けのベースボールグッズを配布する。同グッズは、持ち運びやすい伸縮可能なバットと柔らかい素材でできたボールのセットで、幼児でも安全に遊べる。試合後はグラウンドを開放し、グッズを使い家族で遊ぶことも可能。一部、対象外の席種がある。詳細は球団ホームページへ。