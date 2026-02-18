俳優犬飼貴丈（31）が所属する芸能事務所「バーニングプロダクション」を退所をすることが17日、分かった。公式サイトで発表した。「ご報告いつも応援してくださっている方々へ」と題し、「私、犬飼貴丈は、現在所属しておりますバーニングプロダクションを退所することになりました」とし、「まだ退所する正確な日程は決まっておりませんが、いつも応援してくださっている方々にまずはお伝えしたく、このような形をとらせていた