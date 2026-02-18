2月13日、元TOKIOの松岡昌宏が、レギュラー出演する『ザ! 鉄腕! DASH!!』（日本テレビ系）を降板する意向を、自身が代表を務める会社「MMsun」のウェブサイトで発表した。「『松岡昌宏の出演番組に関するお知らせ』と題された文章では《私、松岡昌宏は、約30年にわたって出演させていただいた日本テレビ「ザ!鉄腕!DASH!!」を降板させていただくこととし、このたび日本テレビ様にその旨をお伝えしました》と記されています。2月